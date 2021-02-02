На Донбассе почти 90 нарушений "режима тишины" - ОБСЕ

С вечера 29 до вечера 31 января наблюдатели зафиксировали 88 нарушений режима прекращения огня.
В Донецкой области в три раза больше, чем на Луганщине, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
За предыдущий отчетный период таких нарушений в Донецкой области было 9, в Луганской - ноль.
Среди 65 нарушений тишины было зафиксировано 9 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло в районах неподконтрольной правительству Александровки и подконтрольного Чермалыка.
По беспилотниках малой действия СММ был открыт огонь также у Чермалыка и Александровки.
Боевики ограничивали свободу передвижения мониторинговой миссии. На этот раз на блокпостах в Старомихайловке.
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С момента достижения договоренности об усилении режим прекращения огня от 27 июля наблюдатели насчитали не менее 7950 нарушений.
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