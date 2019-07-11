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четверг, 11 июля 2019 10:09

Показали фото с места обстрела автоколонны председателя Донецкой области

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В сети опубликовали фото сгоревшего грузовика с автоколонны главы Донецкой области Павла Кириленка.

Соответствующие фото опубликовал Telegram канал WarJournal.

На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел.

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Военнослужащий пытается потушить очаги возгорания.

Автор: images.unian.net
  Грузовой автомобиль полностью выгорел
Грузовой автомобиль полностью выгорел

По данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное с ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

В результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил 1 украинский военный погиб. Еще 7 получили ранения и 2 - боевое травмирование.В общем 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня.

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