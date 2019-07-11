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четверг, 11 июля 2019 08:34

На Донбассе нарастает обострения: сообщили неутешительные новости

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На Донбассе нарастает обострения: сообщили неутешительные новости
Украинский военный погиб в результате обстрелов боевиков на Донбассе. Еще 7 - ранены. Фото - ТСН

В результате вражеских обстрелов в зоне проведения операции Обьднаних сил 1 украинский военный погиб. Еще 7 получили ранения и 2 - боевое травмирование.

В общем 10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз - с применением запрещенным Минскими соглашениями вооружением, сообщает штаб ООС.

Под враждебные обстрелы попали позиции наших военных вблизи 28 населенных пунктов.

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На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, что не противоречит Минским договоренностям. По данным разведки 10 июля 7 оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Боевики ДНР обстреляли колонну украинских военных в районе южной окраины Гранитного Донецкой области. Один украинский боец ​​погиб, а другой получил ранения.

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Комментарии

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Дата
11
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