Подполковника ВСУ подозревают в присвоении горючего для ООС

Из-за действий подозреваемого ущерб государству оценивается в почти 1,8 млн грн. Фото: ГБР

Главному специалисту Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ сообщили о подозрении.

Его подозревают в присвоении горючего для ООС почти на 1,8 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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"Подполковник обеспечивал горючим одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ через подчиненных Центральному управлению территориальный отдел обеспечения войск в Харькове", - говорится в сообщении.

Так, 60 тысяч кг горючего, которое предназначалось для зоны ООС, попало в пункт постоянной дислокации воинской части на Киевщине. Там заместитель командира сбывал его автозаправочные станции.

Военном сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне ООС. Событие квалифицировали как теракт.