Под Мариуполем российские войска сбросили две самодельные бомбы

Две самодельные бомбы были сброшены с помощью беспилотника. Фото: Reuters

Сегодня, 5 февраля, российские военные-оккупанты сбросили две самодельные бомбы с помощью беспилотника.

Взрывные устройства сбросили на территорию поселка Павлополь, который находится под Мариуполем, сообщает "Оперативный ВСУ" в Telegram.

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Из-за взрывных устройств повреждены крыша и помещения местной школы, а также в одном из жилых домов от взрывов повреждены два окна.

Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

На Донбассе по состоянию на 11 часов утра, 5 февраля, один украинский военный получил ранения. Боевики обстреляли позиции ВСУ со стрелкового оружия.