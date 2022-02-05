Россия проведет военные учения с использованием ядерного оружия

Россия имеет в своих хранилищах менее 4500 ядерных боеголовок. Фото: УП

В феврале Россия хочет провести военные учения по использованию ядерного оружия.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.

Россия сделает это как предупреждение для НАТО, чтобы Альянс не вмешивался, если Владимир Путин все же решит напасть на Украину, говорится в сообщении.

"О планах Путина провести ядерные учения рассказали председатель Комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс 4 февраля во время выступления в Палате представителей за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.

Подобные учения России обычно включают в себя испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха. В этот раз они состоятся в феврале, а не осенью, чтобы пригрозить украинским союзникам не вмешиваться в украинско-российские отношения.

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Financial Times считает, что если Путин все же отважится на вторжение, то произойдет это в середине февраля – начале марта.

"Проведение учений, совпадающих с вторжением, станет мощным напоминанием НАТО о мощности крупнейших в мире ядерных сил РФ", - отмечает издание.

Эксперты сообщают, что РФ имеет в своих хранилищах менее 4500 ядерных боеголовок.

"Это было бы невероятно провокационным и зловещим посылом, если бы они сделали это одновременно с вторжением в Украину", - сказала экспертка по ядерному оружию из Гудзонского института в Вашингтоне Ребекка Гайнрихс.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, Государственный секретарь США Энтони Блинкен, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау как председательствующий в ОБСЕ согласовали позиции по развитию событий вокруг военного наращивания РФ вдоль границ Украины и предложений по "гарантиям" в контексте европейской сохранности. Стороны обсудили последнее развитие событий и дипломатические усилия, связанные с российским военным наращиванием в Украине и вокруг нее, а также с требованиями Москвы по реорганизации Европейской безопасности, включая письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 31 января.