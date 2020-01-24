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пятница, 24 января 2020 09:01

Почему военные не вернутся на старые позиции

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На Донбассе началось обострение: российские войска увеличили количество обстрелов и калибр, из которого стреляют по нашим военным.

При разведении украинская власть обещала, что в случае нарушения режима тишины наши войска вернутся назад.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал Gazeta.ua, почему это невозможно.

"Ситуация на фронте идет по плану РФ. На "нормандском саммите" Владимир Путин загнал Владимира Зеленского в тупик. Наш президент тогда лично гарантировал безопасность людям, проживающим на линии соприкосновения. Сейчас Россия нарушает тишину, а Зеленский ничего не сделает, потому что это невозможно с точки зрения политической и военной. К тому же вернуться на позиции без активных боевых действий не получится, а это обозначает срыв Минских договоренностей. Поэтому Зеленский выбрал непризнание и замалчивание конфликта", - говорит Жданов.

Автор: АрміяInform
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После своей отставки Мартин Сайдик дал интервью, в котором признал, что конфликт на Донбассе происходит между Украиной и Россией. Рассказал, что в 80% или 90% заявок на проверки они получали категорический отказ.

"Таким образом ОБСЕ задним числом признает, что не контролирует той территории. Кстати, в ОБСЕ увеличилось количество российских офицеров. Я замечу, что их фамилии согласовываются в нашем МИДе и Минобороны. То есть мы сами позволяем российским военным работать в нашем тылу. Миссия ОБСЕ на Донбассе работает в одностороннем порядке", - говорит он.

Россия является одним из основателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Платит взносы, а русский - один из языков этой организации.

"По этой причине Сайдик, которого мы здесь называли предателем и сторонником Путина, после своей отставки признал, что конфликт происходить между Украиной и Россией. И сегодня если Украина сделает выстрел и движение вперед, то Путин обвинит нас в срыве договоренностей. Если при Петре Порошенко был паритет и мы подходили к линии разграничения, то сегодня мы заявляем, что никуда не идем, и даже если Зеленский даст приказ вернуться на наши старые позиции, то нас обвинят в создании напряжения обстановки в регионе ", - говорит Жданов.

Российские оккупационные войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для осуществления провокационных обстрелов подразделений Объединенных сил.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки, сообщает пресс-служба Минобороны.

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