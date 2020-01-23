Обстрелы не прекращаются: сообщили новости с Донбасса

Боевики 8 раз обстреляли украинских военных. Фото: Prm

На Донбассе от начала суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин, два раза рядом с Опытным - с противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом с Орехово - из гранатометов различных систем", - говорится в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Украина и РФ начали переговоры об обмене пленными. Он будет касаться и украинцев, и крымских татар, содержащихся в России.