"Победобесие" в ЛНР: по городу ходили дети в военной форме, испанцы и осетины

Оккупированным Луганском 9 мая ходили колонны детей и вооруженные иностранцы. Фото из открытых источников.

В оккупированном Луганске на параде 9 мая боевики заставили маршировать детей.

Городом прошлись и колонны иностранцев, сообщили в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"На Театральной площади в центре города наблюдатели видели группу из примерно 20 испаноязычных лиц, которых сопровождали лица с плакатом, который гласил, что они являются представителями Коммунистической партии Российской Федерации", - добавили наблюдатели.

В тот же день в оккупированном Донецке СММ наблюдала за парадом с участием примерно 5-6 тысяч боевиков, построенных в примерно 50 колонн, две из которых состояли из женщин. А также колонна из 70 вооруженных мужчин, которая была представлена ​​как подразделение из Южной Осетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Даже пес офигел: у сети высмеяли парад в Донецке

В Луганске наблюдатели видели парад с участием примерно 1000 вооруженных членов вооруженных формирований, построенных в 10 колонн, и около 140 невооруженных детей (в возрасте 12-15 лет), выстроенных в 2 колонны ", - говорится в выводах наблюдателей.

В оккупированном Луганске во время торжественных мероприятий ко Дню Победы неизвестные раздавали людям проукраинские открытки.