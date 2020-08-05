По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 468
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 315
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18135
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3654
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 900
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6723
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 963
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 819
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
8
5
13
17
15
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
Экс-мэр Славянска проходит по делу об убийстве офицера СБУ — ИС
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
На Донбассе люди уже несколько недель живут возле КПВВ: боевики не пускают их домой
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
В Донецкой обл. в результате обстрела начался пожар
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона &quot;Призрак&quot;
Украинские военные обнародовали фотографии из архива боевиков батальона "Призрак"
&quot;Герой трех государств&quot; - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Видео
Все видео
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
В прокуратуре рассказали, как подать на компенсацию убытков вследствие вооруженного конфликта на Донбассе
В прокуратуре рассказали, как подать на компенсацию убытков вследствие вооруженного конфликта на Донбассе
Три обстрела за сутки. Боевых потерь за время перемирия нет - штаб ООС
Три обстрела за сутки. Боевых потерь за время перемирия нет - штаб ООС
Оккупанты провоцировали украинских военных выстрелами из гранатометов
Оккупанты провоцировали украинских военных выстрелами из гранатометов
Русские наемники провоцируют украинских воинов
Русские наемники провоцируют украинских воинов
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 468
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6723
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1485
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
среда, 05 августа 2020 07:40

По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів

  Комментировать
По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів
Оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационные одиночные выстрелы в сторону украинских позиций. В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского. Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали ", - сообщили в строительстве.

Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировали один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумел. Однако огонь украинские защитники не открывали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главное, что с начала режима тишины не погиб ни один военный - Мендель

Кроме своей основной функции по защите страны от врага, Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и всячески помогают им.

При содействии представителей гражданско-военного сотрудничества продолжается восстановление электроснабжения в селах Майское и Гладосово, которые за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания. В части Майского уже восстановили сеть. Работы по электроснабжению продолжаются.

Кроме этого, Командование Объединенных сил совместно с координаторами благотворительной организации "Бок о бок" и руководством Луганской областной государственной администрации предоставили очередную помощь жителям села Смоляниново Луганской области, пострадавших в результате пожара.

В частности, для всех учеников Смоляниновский школы военнослужащие привезли школьные принадлежности, рюкзаки, книги, учебники, одежду и тому подобное. А маленьким детям военные подарили еще и игрушки и вкусности.

В прокуратуре Луганской области ввели реестр пострадавших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

В ведомстве считают, что это даст возможность Украинская получить процессуальный статус потерпевшего, определить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 7947
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 7191
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 6903
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
10
 Просмотров: 6813
&quot;Выбросили в мусорный пакет с использованными перчатками&quot; - роженица рассказала, как ей отдали умершую дочь
"Выбросили в мусорный пакет с использованными перчатками" - роженица рассказала, как ей отдали умершую дочь Просмотров: 5607
Донбасс
Требований по особому статусу Донбасса в минских соглашений нет - Кравчук
Требований по особому статусу Донбасса в минских соглашений нет - Кравчук Просмотров: 171
Фокин вместо Сивохо: объяснили, чем будет заниматься в ТКГ первый премьер-министр
Фокин вместо Сивохо: объяснили, чем будет заниматься в ТКГ первый премьер-министр Просмотров: 189
Кравчук говорит, что не предлагал кандидатуру Фокина в ТКГ
Кравчук говорит, что не предлагал кандидатуру Фокина в ТКГ Просмотров: 207
В прокуратуре рассказали, как подать на компенсацию убытков вследствие вооруженного конфликта на Донбассе
В прокуратуре рассказали, как подать на компенсацию убытков вследствие вооруженного конфликта на Донбассе
 Просмотров: 99
Первый премьер Украины Фокин примет участие в работе ТКГ
Первый премьер Украины Фокин примет участие в работе ТКГ Просмотров: 180
Больше всего комментируют
10
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
6
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
2
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
Голосов: 9126
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua