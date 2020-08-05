По українських позиціях окупанти стріляли з гранатометів

Оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

По состоянию на утро 5 августа ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

На участках ответственности подавляющего большинства подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 3 провокационные одиночные выстрелы в сторону украинских позиций. В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. А позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших воинов одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского. Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали ", - сообщили в строительстве.

Боевых потерь и ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировали один обстрел. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумел. Однако огонь украинские защитники не открывали.

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Кроме своей основной функции по защите страны от врага, Объединенные силы активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов и всячески помогают им.

При содействии представителей гражданско-военного сотрудничества продолжается восстановление электроснабжения в селах Майское и Гладосово, которые за боевых действий длительное время были отрезаны от электропитания. В части Майского уже восстановили сеть. Работы по электроснабжению продолжаются.

Кроме этого, Командование Объединенных сил совместно с координаторами благотворительной организации "Бок о бок" и руководством Луганской областной государственной администрации предоставили очередную помощь жителям села Смоляниново Луганской области, пострадавших в результате пожара.

В частности, для всех учеников Смоляниновский школы военнослужащие привезли школьные принадлежности, рюкзаки, книги, учебники, одежду и тому подобное. А маленьким детям военные подарили еще и игрушки и вкусности.

В прокуратуре Луганской области ввели реестр пострадавших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. В ведомстве считают, что это даст возможность Украинская получить процессуальный статус потерпевшего, определить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения.