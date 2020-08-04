В прокуратуре рассказали, как подать на компенсацию убытков вследствие вооруженного конфликта на Донбассе

Пострадавшим от вооруженных конфликтов на востоке Украины предлагают написать заявления о преступлениях. Фото: Reuters

В прокуратуре Луганской области ввели реестр пострадавших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Информацию о создании реестра физических и юридических лиц обнародовали в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

В ведомстве считают, что это даст возможность украинцам получить процессуальный статус потерпевшего, определить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения.

"Если вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено, повреждено или захвачено ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области по адресу: 93408, г. Северодонецк, улица Богдана Лещины, 27. Обращение также можно присылать на электронный почтовый адрес: [email protected] .gov.ua или обращаться по телефону: (06452) 4-13-50", - говорится в сообщении.

Вести реестр с соблюдением законодательства о неразглашении персональных данных будут сотрудники Управления надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта прокуратуры Луганской области.

"Обратиться в прокуратуру могут как жители подконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, так и временно оккупированной. Каждое преступление, совершенное на территории временно оккупированной территории Луганской области, будет расследовано с предоставлением соответствующей правовой оценки действиям виновных лиц", - рассказал начальник Управления надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Андрей Мордвинов.

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При этом в прокуратуре отмечают, что обращение, согласно Закону Украины "Об обращении граждан", должно обязательно содержать обратный адрес и персональные данные. Такие как фамилия, имя, отчество, место жительства, а также понятно изложенную суть затронутого вопроса.

Письменное обращение должно быть подписано заявителем или заявителями с указанием даты. В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес для ответа.

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Как сообщает пресс-служба ООС, такой порядок регламентирован постановлением Кабинета министров от 22 июля 2020 №641.