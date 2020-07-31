Для пересечения КПВВ на линии разграничения нужен страховой полис

В штабе ООС рассказали, кому нужен страховой полис для пересечения КПВВ на линии разграничения. Фото: pixabay.com

Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения нужен страховой полис.

Как сообщает пресс-служба ООС, таки порядок регламентирован постановлением Кабинета министров от 22 июля 2020 № 641.

"С 1 августа, на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины (ассистанс), покрывает расходы, связанные с лечением Covid-19, и действует на срок пребывания в Украине", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе появятся новые пункты пропуска

На линии разграничения с неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей планируется открыть новые КПВВ. Они должны появиться уже через 4 месяца в городах Золотое и Счастье в Луганской области.