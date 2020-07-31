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пятница, 31 июля 2020 18:29

Пляжи Мариуполя атаковали ядовитые медузы

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Пляжи Мариуполя атаковали ядовитые медузы
С пляжей Мариуполя убрали три тонны ядовитых медуз-корнеротов. Фото: pixabay.com

На пляжи Мариуполя море выбросило тонны ядовитых медуз-корнеротов.

Как сообщает "Приазовский рабочий", коммунальные службы города убрали не менее трех тонн крупных ядовитых медуз.

В море возле Мариуполя медузы стали появляться около 2 недель назад. А в начале нынешней недели их количество резко возросло.

Одна из коммунальщиков рассказала, что работает на уборке пляжа уже 4-й год, однако такое нашествие видит впервые: медуз приходится выгребать по 5-6 раз за смену, а они все прибывают.

Сначала уборку вели ведрами и мешками, но позже для вывоза медуз пришлось задействовать трактор с лафетом.

Максимальное скопление медуз отмечается на Левобережном пляже, минимальное — на пляже в поселке Песчаном.

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Спасатели отметили, что за последний месяц зарегистрировано около 10 случаев получения ожогов людьми после контакта с медузами. В трех из них пациентам потребовалась помощь медиков.

По мнению специалистов, нашествие медуз в Мариуполе связано с ветрами южного и юго-западного направления. Медуз в Азовское море нагоняет ветром из Черного моря.

"Корнерот – это черноморская и средиземноморская медуза, для нее соленость Азовского моря губительна. Пригнанная ветром, она не может размножаться и долго не проживет. Мертвые особи оседают на дно, или их выбрасывает волной на берег", — рассказал журналистам издания доцент, кандидат биологических наук кафедры охраны труда и окружающей среды Приазовского государственного технического университета Владимир Монин.

В Америке женщина погибла после нападения акулы. Она купалась недалеко от берега острова Бэйли американского штата Мэн, когда на нее напала акула. Власти штата заявляют, что подобное поведение акул в этом районе — большая редкость.

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