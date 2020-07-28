Женщина погибла после нападения акулы

Акула напала на женщину в океане. Фото: Needpix

Женщина купалась недалеко от берега острова Бэйли американского штата Мэн, когда на нее напала акула. Очевидец сообщил эту информацию береговой охране.

Власти штата заявляют, что подобное поведение акул в этом районе - большая редкость, пишет ABC.

Тело женщины в понедельник, 27 июля, вытащили на берег сотрудники береговой охраны. Если подтвердится официально то, что ее атаковала акула, это может быть первый смертельный случай в штате Мэн.

Чиновники расследуют этот случай и собирают все данные. Пока что есть слова одного очевидца.

Тем временем морской патруль штата призывает пловцов и яхтсменов соблюдать осторожность в районе острова Бэйли и избегать ловли рыбы или тюленей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой рыбы лучше не есть

В Университете штата Аризона специалисты говорят, что ранее в штате Мэн была зафиксирована только одна неспровоцированная атака акул. В октябре 2010 года подводный дайвер снял на видео акулу, напавшую на него у побережья Истпорта. Дайвер остался жив.

Более ранние официальные данные о нападении акул датируются 1837 годом.

Нападения акул на людей вообще редки - в прошлом году были подтверждены 64 неспровоцированных случая, в результате которых погибли два человека.

В Австралии акулы напали на немецкого футболиста 21-летнего Эрика Биригитти, который поскользнулся и упал в море. Трагедия произошла в начале года.