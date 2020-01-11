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суббота, 11 января 2020 16:26

Акулы растерзали футболиста

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Акулы растерзали футболиста
Перед трагедией спортсмен отдыхал с друзьями. Фото: dailymail.co.uk

В Австралии акулы напали на немецкого футболиста 21-летнего Эрика Биригитти, который поскользнулся и упал в море.

Трагедия произошла в начале года у города Эсперанса в западной части страны, пишет Daily Mail.

Свидетели происшествия пытались помочь парню, но сильное течение отнесло его в открытый океан. Через некоторое время нашли изуродованное тело.

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Биригитти был успешным спортсменом. Получил стипендию для игры в футбол в Колледже Гастингса в Небраске и в Колледже Святого Томаса Аквини в Нью-Йорке.

В Таиланде на камеру сняли, как рыба-меч плавает вокруг людей в воде и атакует их. Видео снял один из членов экипажа рыбацкой лодки. На кадрах видно, как рыба-меч, после того, как ее поймали на крючок, кружит вокруг ныряльщиков.

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