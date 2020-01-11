Акулы растерзали футболиста

В Австралии акулы напали на немецкого футболиста 21-летнего Эрика Биригитти, который поскользнулся и упал в море.
Трагедия произошла в начале года у города Эсперанса в западной части страны, пишет Daily Mail.
Свидетели происшествия пытались помочь парню, но сильное течение отнесло его в открытый океан. Через некоторое время нашли изуродованное тело.
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Биригитти был успешным спортсменом. Получил стипендию для игры в футбол в Колледже Гастингса в Небраске и в Колледже Святого Томаса Аквини в Нью-Йорке.
В Таиланде на камеру сняли, как рыба-меч плавает вокруг людей в воде и атакует их. Видео снял один из членов экипажа рыбацкой лодки. На кадрах видно, как рыба-меч, после того, как ее поймали на крючок, кружит вокруг ныряльщиков.
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