"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко

Ирина Геращенко заявила о сексуальном насилии над пленными Донбасса. Фото: obozrevatel.com

Украинцы, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, были жертвами сексуального насилия. Пострадали мужчины и женщины.

По факту преступлений следует составить коллективный иск к России в отношении каждого, кто пытал или убивал украинский в Донбассе, заявила нардепка от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Я сейчас передала уже новой прокуратуре специально переведенный текст о сексуальных преступлениях в зоне конфликта. Среди людей, которых освобождала я, очень много мужчин и женщин жаловались, что они были жертвами группового изнасилования", - рассказала Геращенко.

По ее словам, о таких пытки нет информации ни в одной международной докладе.

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"Для этого необходимо не просто свидетельство, но и специально проведено обследование по протоколу. Чтобы все освобождены из плена его проходили, в прокуратуру подали соответствующее предложение. Когда мы забирали людей без рук, когда мы забирали людей без гениталий - это не может прощаться", - подчеркнула Геращенко.

Советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина ежемесячно предлагает РФ провести обмен заключенными. Российская же делегация на переговорах ТКГ, в отличие от украинцев, никогда не поднимает вопрос об освобождении или обмене своих граждан.