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пятница, 11 июня 2021 02:00

Обмен пленными. Россия подает в списки фейковых лиц

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Обмен пленными. Россия подает в списки фейковых лиц
Россия не спешит менять пленных. Фото: Укринформ

В списках на обмен с боевиками - более 90 человек - это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен во время выполнения боевых задач.

"Но с этими списками есть одна интересная вещь: они (боевики - ред.) подают практически 90 человек, а реально Служба безопасности установила 16. Они подают фейковых лиц, лиц, которых не существует. Они крутят эту волынку, потому что россияне приучены торговать головами. Чечня научила, затем Сирия добавила. 16 человек из 90. Наши подтверждены все, их - 16. Это длинная история. И почему не идет обмен - потому что эту историю направляют на прямые переговоры ЛНР с ДНР", - заявил представитель украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время ток-шоу "Право на власть".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дай деньги - поменяем". На обмене пленными наживаются с обеих сторон

Советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина ежемесячно предлагает РФ провести обмен заключенными.

Российская же делегация на переговорах ТКГ, в отличие от украинцев, никогда не поднимает вопрос об освобождении или обмене своих граждан.

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