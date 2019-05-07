"Писать начал в окопе" - в Киеве презентуют антологию поэтов-фронтовиков

Сергей Пантюк: Собрали 7088 гривен. На эти деньги дополнительно напечатали 166 экземпляров.

28 мая в Киеве в кинотеатре "Лира" на ул. Большой Житомирской, 40 представят книгу "Рядки з передової. Антологія поетів, опалених війною". Мероприятие начнется в 19.00.

"Идея давно носилась в воздухе, - говорит составитель, поэт Сергей Пантюк. - В прошлом году Киевская городская администрация объявила грант. Мы с поэтессой-фронтовичкой Еленой Задорожной решили реализовать этот проект и выиграли грант. Счетом КГГА выдали небольшой тираж 300 экземпляров. 50 из них попали десяти участникам антологии. Остальные пошла в библиотеки Киева. Фактически книга получила столичную прописку.

Решили продолжить проект, чтобы он попал за пределы Киева, чтобы больше книг получили авторы, а также отправить военным на Донбасс. Обратились через Facebook к людям. На сегодня собрали 7088 гривен. На эти деньги напечатали 166 экземпляров. Первый дополнительный тираж, который будем распространять. Сбор средств продолжается".

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В антологию вошли стихи десяти добровольцев, бойцов Вооруженных сил, волонтеров.

"Кроме упомянутой Елены Задорожной, в сборнике есть волонтер Дарья Зубенко, бывший командир одного из подразделений Добровольческого украинского корпуса Олег Короташ, фронтовая журналистка Елена Максименко, которая побывала в плену. А также Ярослав Платмир - в 2014-м служил в Вооруженных силах. Тяжело ранен при обороне Донецкого аэропорта, историк по образованию, начал писать в окопе. Оксана Романов - военный медик, писала и раньше. Наверное, центром этого сборника является Роман Семисал - актер, боец ВСУ, тоже пошел добровольно. Писать тоже начал там. Он говорит , что писателем себя не считает. Но появился интересный поэт - это факт. Влад Сорд - боец 93-бригады, позывной "Змей". Ранее писал на русском. Война его изменила. И Татьяна Ярошенко - военный психолог, которая работала непосредственно на "нуле", - рассказывает Сергей Пантюк.

На презентации 28 мая авторы будут читать стихи, покажут клипы с песнями на слова участников антологии.

6 мая во Львове начался первый Всеукраинский форум военных писателей. Событие объединило более двух десятков авторов из Львовщины и других областей Украины - сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.