Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка

В Харькове переселенцев выселяют из модульного городка, в 2015 году построили на средства правительства Германии.

Местные власти аргументирует решение тем, что срок эксплуатации временного сооружения исчерпан и в нем опасно жить, пишут Донецкие Новости.

В городке проживают преимущественно пенсионеры и многодетные семьи.

Пожилым людям предлагают переселиться в интернаты, а другим найти себе жилье.

Фото: Факты ICTV

Начальник модульного городка рассказал, что переселенцам предлагали переехать в старенькие дома в Харькове, но они отказывались.

"Эти контейнера не предусмотрены для наших погодных условий, в них в большом количестве собирается конденсат. Вот надо мной в углу плесень, грибок", - говорит начальник управления по обслуживанию модульного городка в Харькове Артур Стаценко.

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В городке уже происходили пожары, часть бойлеров и стиральных машин сломалась.

Освободить помещения жители Донбасса должны к зиме.

"Для того, чтобы люди находились здесь, должны быть какие-то правовые основания - должно быть разрешение, должно быть соответствие определенным нормам. Службы не подписывают их в связи с тем, что за 5 лет городок себя изжил", - говорит он.

Переселенец Олег Нут из Донецка открыл сервисный центр по ремонту и изготовлению ульев в селе Николаевка Волновахского района. Человек попробовал себя в столярном деле – ремонтировал соседям окна и двери, а также пчелиные ульи, которые вскоре научился сам изготавливать. Приобрести необходимые деревообрабатывающие станки переселенцу помог Международный Комитет Красного Креста, пишет dnews.dn.ua.