Отвод сил в Станице Луганской - не ослабление - штаб

Станица Луганская. Фото: ТСН

Отвод украинских подразделений в Станице Луганской не ослабляют оборонительные возможности украинских военных на этом участке.

Об этом отмечает штаб ООС в Facebook.

"Командование ООС отмечает, что украинской стороной приняты все необходимые меры, чтобы процесс разведения сил и средств на участке №1 "Станица Луганская" не создавал опасности для жизни и здоровья мирного населения с обеих сторон линии разграничения. Процесс разведения сил и средств также Не ослабляет оборонительные возможности наших подразделений на определенном участке", - говорят в штабе.

Патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ наблюдают за процессом разведения сил на данном участке с обеих сторон.

В штабе говорят, что отдельные подразделения операции Объединенных сил изменили расположение собственных позиций в рамках выполнения ранее принятых Минских договоренностей.

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В результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе за минувшие сутки один военный получил ранения. В то же время ВСУ уничтожили одного оккупанта. Об этом информируют в штабе операции Объединенных сил. Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Также были обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.