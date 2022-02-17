Отца восьмерых детей оккупанты по сфабрикованному обвинению приговорили к 16 годам

Гражданина Украины, отца восьмерых детей Анатолия Архипова пятый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области.

В 2020 году его приговорили к 16 годам лишения свободы за якобы "шпионаж, незаконное хранение, контрабанду оружия и подготовку террористического акта", сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Анатолий - житель города Красногоровка Мариинского района Донецкой области. Работал водителем скорой помощи.

Автор: t.me/denisovaombudsman Отца восьмерых детей Анатолия Архипова оккупанты в Донецкой области приговорили к 16 годам лишения свободы за якобы «шпионаж, незаконное хранение, контрабанду оружия и подготовку террористического акта»

"Мужчину задержали 16 октября 2017-го, когда он возвращался из временно оккупированного Донецка от сына. Оккупанты подбросили взрывчатку в машину Анатолия во время прохождения контроля на КПВВ "Александровка", - рассказала Денисова.

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У Анатолия проблемы с сердцем и желудком. В незаконном заключении перенес микроинсульт. Из-за повышенного артериального давления он страдает постоянными головными болями, у него существенно ухудшилось зрение. Никакая медицинская помощь в исправительной колонии мужчине не оказывается.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Анатолия Архипова.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.