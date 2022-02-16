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среда, 16 февраля 2022 10:17

"Донецк - это Украина": оккупанты осудили мужчину за посты в сети

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Гражданин Украины 33-летний Павел Подвезко четвертый год незаконно содержится в Макеевской исправительной колонии №32 Донецкой области.

Его задержали 26 мая 2018 года во время утреннего футбольного матча, в котором он участвовал. Пытали в "Изоляции". А 12 декабря 2019-го приговорили к 14 годам тюрьмы за шпионаж, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Гражданин Украины 33-летний Павел Подвезко, четвертый год незаконно удерживается в Макеевской исправительной колонии. Оккупанты обвинили его в "шпионаже" и осудили на 14 лет
Гражданин Украины 33-летний Павел Подвезко, четвертый год незаконно удерживается в Макеевской исправительной колонии. Оккупанты обвинили его в "шпионаже" и осудили на 14 лет

"Люди в форме без опознавательных знаков ждали его весь матч, а потом не позволив даже переодеться, вывезли в неизвестном направлении. Через несколько дней к нему в дом пришли с обысками и изъяли компьютер с заставкой "Донецк - это Украина". Павла Подвезко обвинили в том, что с начала войны он писал в Twitter о том, что видел вокруг - откуда идут обстрелы и куда следует российская военная техника", - рассказала Денисова.

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У Павла киста средней линии головного мозга, требующая постоянного медицинского наблюдения, которое в условиях заключения не проводится. Никакая медицинская помощь ему не оказывается.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Павла Подвезко.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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