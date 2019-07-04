Они поплатятся: россияне жестоко убили 25-летнего Эдуарда Лободу

В больнице города Курахово от полученных ранений скончался военнослужащий Королевской бригады - старший солдат Лобода Эдуард Витальевич.

Он получил тяжелые травмы во время выполнения боевого задания, сообщают в пресс-службе 24 ОМБр имени короля Даниила.

Защитник Украины вместе с побратимами обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалась действие диверсионно-разведывательных групп противника.

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

По данным разведки стало известно, что россияне проникали в Марьинку и устанавливал мины на маршрутах, которыми передвигались наши воины.

Группе военных, которую возглавлял погибший, дали приказ найти откуда боевики заходят на эту территорию.

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"Очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - пишут в бригаде.

Лобода Эдуард Витальевич родился 2 февраля 1994 на Сумщине.

"Он был патриотом и воином. Человеком, которому хватало мужества и отваги. Настоящим, искренним и надежным. Вечная память тебе, друг! Спи спокойно", - пишут в бригаде.

3 июля в Херсоне попрощались с военным медиком Ириной Шевченко. Ее родной город встретил на Антоновском мосту. Люди стояли на коленях, пока ехала машина с телом медика. Проводить в последний путь женщину приехали товарищи из службы 36-й бригады морпехов.