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четверг, 04 июля 2019 12:00

"Оторвало руки и ноги": в больнице Днипра умер раненый

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&quot;Оторвало руки и ноги&quot;: в больнице Днипра умер раненый
В больнице Днепра умер раненый боец. Потерял конечности / фото: Сергей Рыженко

В областной клинической больнице имени Мечникова умер боец ​​с оторванными руками и ногами.

Его привезли ночью из Курахово, передает Новинарня.

"Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой. Оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось 5 раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали. Несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь", - говорит главный врач учреждения Сергей Рыженко.

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Как известно, Марьинку защищает 24 омбр ВСУ имени короля Даниила.

3 июля в Херсоне попрощались с военным медиком Ириной Шевченко.

Ее родной город встретил на антоновском моста. Люди стояли на коленях, пока ехала машина с телом медика. Проводить в последний путь женщину приехали товарищи из службы по 36-й бригаде морпехов.

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Дата
04
июля

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