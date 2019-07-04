"Оторвало руки и ноги": в больнице Днипра умер раненый

В больнице Днепра умер раненый боец. Потерял конечности / фото: Сергей Рыженко

В областной клинической больнице имени Мечникова умер боец ​​с оторванными руками и ногами.

Его привезли ночью из Курахово, передает Новинарня.

"Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой. Оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось 5 раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали. Несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь", - говорит главный врач учреждения Сергей Рыженко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики подобрались к украинским бойцам

Как известно, Марьинку защищает 24 омбр ВСУ имени короля Даниила.

3 июля в Херсоне попрощались с военным медиком Ириной Шевченко. Ее родной город встретил на антоновском моста. Люди стояли на коленях, пока ехала машина с телом медика. Проводить в последний путь женщину приехали товарищи из службы по 36-й бригаде морпехов.