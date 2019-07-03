Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком

В Херсоне прощаются с военным медиком Ириной Шевченко. Похоронят на Аллее славы на городском кладбище. Фото - pik.ua

Сегодня, 3 июля, в Херсоне прощаются с военным медиком Ириной Шевченко.

Ее родной город встретил на Антоновском мосту. Люди стояли на коленях, пока ехала машина с телом медика. Проводить в последний путь женщину приехали сослуживцы с 36-й бригады морпехов, сообщает "Пик".

Сотни горожан идут в Дом культуры, чтобы проститься с погибшей.

В начале войны Ирина Шевченко прошла несколько медицинских курсов, подписала контракт с вооруженными силами и в 2015 году поехала в зону боевых действий. Там, как военный медик, спасла десятки жизней. И погибла во время эвакуации раненого.

"Они уже должны быть вот 6-7 июля быть дома. И никто не ожидал, чтобы стрелять в санитарную машину. Это вообще недопустимо. Это нарушение всех правил", - говорит волонтер Галина Уманец, которая пришла проститься с погибшей, передает ТСН.

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Погибшая никогда не жаловалась на службу. Уверяла - все хорошо, добавляет начальник медицинской службы десантно-штурмового батальона 79-й бригады Игорь Осауленко.

"У нее постоянно была одна фраза: "Все будет хорошо. У нас все будет хорошо, ничего плохого не будет". Я с ней общался три или четыре дня назад по телефону. "Как у вас дела?"- "А у нас все нормально. И по другому быть не может ", - рассказал Осауленко.

Похоронят Ирину Шевченко на городском кладбище, на Аллее героев.

В медицинский автомобиль, которым вывозили раненого, возле села Водяное попала противотанковая ракета. Водитель старший матрос Сергей Майборода погиб на месте от полученных травм. Сержант Ирина Шевченко в результате удара получила взрывную травму и ожоги. Она была доставлена ​​в больницу в крайне тяжелом состоянии, где и умерла.