Оккупанты завезли на Донбасс крупнокалиберные винтовки

Россия завезла на Донбасс новые винтовки. Фото: slovoidilo.ua

Российская сторона завезла на оккупированный Донбасс крупнокалиберные снайперские винтовки. Боевики развернули масштабные инженерные работы.

На оккупированном Донбассе продолжается усиление боевых возможностей вооруженных формирований боевиков, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник.

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На прошлой неделе с территории России завезли новые партии вооружения и боеприпасов, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки и более 1,5 тыс. т горюче-смазочных материалов.

Оккупанты развернули масштабные инженерные работы, увеличив количество траншей в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения. Таким образом, противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов.

24 мая на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Вблизи Авдеевки и Невельского наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.