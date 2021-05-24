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понедельник, 24 мая 2021 20:00

С позиций боевиков зафиксировали четыре обстрела

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С позиций боевиков зафиксировали четыре обстрела
Оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: freeradio.com.ua

С начала суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Авдеевки и Невельского наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку Водяного противник совершил обстрел с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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В пригороде Южного враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

За прошедшие сутки, 23 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела позиций украинских защитников один воин получил осколочное ранение.

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