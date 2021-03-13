Оккупанты в Донбассе обстреливают со всех сторон украинских военных и оборудуют новые позиции

Оккупанты строят укрепления на Донбассе и убили еще одного украинского военного. Фото: Вчасно

12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, один военный погиб и один травмирован. А по состоянию на 7:00 утра 13 марта с стороны российско-оккупационных войск уже 4 нарушения режима прекращения огня.

"Вблизи поселка Екатериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку населенного пункта Южное вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате наш защитник получил боевую травму. его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии ", - говорится в сообщение ООС.

А вблизи Марьинки, добавляют, от обстрела военный получил ранения не совместимые с жизнью.

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Обстреливали также в районах Старогнатовка - с автоматических станковых гранатометов, Тарамчук и Писк - еще и из стрелкового оружия и станковой противотанкового гранатомета. В районе Гнутово - из крупнокалиберных пулеметов, в пригороде Водяного - из ручных противотанковых гранатометов. На Приазовье заметили инженерные оборудования позиций войск противника.

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать факты проведения вооруженными формированиями Российской Федерации инженерных работ по дооборудованию существующих и создание новых фортификационных сооружений, что является грубым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. В частности, в районе населенных пунктов Железное, Набережное и Водяное.

В России нет ни экономических, ни военных возможностей удерживать территорию Украины в случае попытки оккупации, поэтому РФ не пойдет на полномасштабное вторжение.