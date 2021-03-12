В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр

Резников заявил, что Россия не сможет захватить Украину. Фото: Украинская правда

В России нет ни экономических, ни военных возможностей удерживать территорию Украины в случае попытки оккупации, поэтому РФ не пойдет на полномасштабное вторжение

"Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, та украинская армия, которая есть у нас сегодня, - небо и земля с той, которая была до 2014 года. Это восстановленная практически с нуля обновленная армия с очень серьезным идеологически-патриотическим настроем. Не забывайте, у нас через войну с 2014-го года прошло полмиллиона воинов, которые сейчас имеют настоящий военный опыт. Они знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя. Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины", - заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, пишет Обозреватель.

К этой численности нужно добавить 250 тысяч военнослужащих ВСУ, 50 тыс. бойцов Нацгвардии и тысячи патриотически настроенных украинцев.

"Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них более чем 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами. Даже представим, если они пойдут на открытое вторжение - что получат? Украинскую нацию, которая готова тотально защищать свою землю. Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами будут удерживать эту территорию?", - отметил Резников.

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Резников заявил, что оккупированый Донбасс находится на грани экологической катастрофы международного масштаба. Территориям грозит загрязнение воздуха, воды и почвы.