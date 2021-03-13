От пули снайпера погиб украинский воин

Российский снайпер застрелил украинского военного. Фото: donpatriot.news

Снайпер оккупационных войск России смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе.

"12 марта недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

В вечернем сообщении штаба ООС о погибших не сообщалось.

На Донбассе 11 марта был тяжело ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти жизнь не удалось. 11 февраля наемники убили 36-летнего Александра Глушко и 24-летнего Владислава Лященко. Через три дня погибли 47-летний Александр Войтенко, 34-летний Вячеслав Олексеенко и 27-летний Дмитрий Мироненко. С начала года Украина потеряла более 11 защитников. Они погибли от пуль российских снайперов или российских мин.