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суббота, 13 марта 2021 02:22

От пули снайпера погиб украинский воин

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От пули снайпера погиб украинский воин
Российский снайпер застрелил украинского военного. Фото: donpatriot.news

Снайпер оккупационных войск России смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе.

"12 марта недалеко от населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток "вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.

Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

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На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка", говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

В вечернем сообщении штаба ООС о погибших не сообщалось.

На Донбассе 11 марта был тяжело ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Ему оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти жизнь не удалось.

11 февраля наемники убили 36-летнего Александра Глушко и 24-летнего Владислава Лященко. Через три дня погибли 47-летний Александр Войтенко, 34-летний Вячеслав Олексеенко и 27-летний Дмитрий Мироненко.

С начала года Украина потеряла более 11 защитников. Они погибли от пуль российских снайперов или российских мин.

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