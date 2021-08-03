Оккупанты ударили по украинцам с гранатометов и пулеметов. Чем все закончилось

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

2 августа вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Целились в направлении населенных пунктов Опытного Ясиноватского района, Южного, Новолуганского, Светлодарска Бахмутского района Донецкой области, а также Причепиловки Новоайдарского района и Орехового Попаснянского района Луганской области, отчитываются в ООС.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

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Сегодня утром оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ. Возле села Золотое-4 Северодонецкого района Луганской области целились из стрелкового оружия. В направлении Светлодарск - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

1 августа вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под прицел попали позиции ВСУ вблизи города Авдеевка Покровского района, села Екатериновка Марьинского района Донецкой области и райцентра Попасная Луганской