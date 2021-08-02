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понедельник, 02 августа 2021 08:30

Боевики накрыли обстрелами 3 населенных пункта

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Боевики накрыли обстрелами 3 населенных пункта
1 августа оккупанты обстреляли украинцев из гранатометов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

1 августа вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли из ручных противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под прицел попали позиции ВСУ вблизи города Авдеевка Покровского района, села Екатериновка Марьинского района Донецкой области и райцентра Попасная Луганской, сообщают в ООС.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди нет.

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Утром 2 августа нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

На Донбассе Украины в июлє 2021 года Украина потеряла семь бойцов. Двое из них умерли в госпитале после непродолжительного лечения. 37 воинов получили различные ранения и боевые травмы - это самое большое число за последних два года.

За месяц произошло 256 обстрелов. Боевики пять раз обстреляли командно-наблюдательные пункты украинских войск в глыбоком тыле. Так 13 июля на Луганщине погиб командир роты 57-й ригады, а его пятеро бойцов получили травмы. Также 26 июля в обстрел попал командный пункт 58-й бригады - ранения получили семь военных, среди них пять женщин.

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Дата
02
августа

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