Боевики обстреляли из гранатометов украинских военных. Есть раненые

Оккупанты семь раз обстреливали украинские позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции за минувшие сутки, 31 июля. Один украинский воин получил осколочное ранение. Он в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты 4 раза обстреливали позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

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В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

В зоне проведения операции Объединенных сил состоялись военные учения. Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали уничтожение морского десанта условного противника. Учения начались с того, что военные приблизились к береговой линии. Там они отбили атаку противника, после чего начали контрнаступление на врага и уничтожили его с помощью штатных сил и средств.