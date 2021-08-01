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Боевики обстреляли из гранатометов украинских военных. Есть раненые

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Боевики обстреляли из гранатометов украинских военных. Есть раненые
Оккупанты семь раз обстреливали украинские позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Боевики на Донбассе 7 раз обстреляли украинские позиции за минувшие сутки, 31 июля. Один украинский воин получил осколочное ранение. Он в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты 4 раза обстреливали позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

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В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

В зоне проведения операции Объединенных сил состоялись военные учения. Морские пехотинцы Вооруженных сил Украины отработали уничтожение морского десанта условного противника.

Учения начались с того, что военные приблизились к береговой линии. Там они отбили атаку противника, после чего начали контрнаступление на врага и уничтожили его с помощью штатных сил и средств.

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Дата
01
августа

Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа

Lʹviv stav nimetsʹkym Dystrykt "Halychyna" proisnuvav try roky Protyahom pershykh tyzhniv Nimetsʹko-radyansʹkoyi viyny praktychno vsya terytoriya Zakhidnoyi Ukrayiny bula okupovana vermakhtom. Dystrykt Halychyna stvoreno 1 serpnya z tsentrom u Lʹvovi. Okhoplyuvav terytoriyu ponad 48 tys km². Dilyvsya na okruzhni starostva ta vydileni mista. Protsedura vkhodzhennya Halychyny do skladu Heneralʹnoho hubernatorstva bula ostatochno zavershena tilʹky 1 lystopada. Na choli Dystryktu Halychyna stoyav hubernator. Uryadovoyu movoyu bula nimetsʹka. Hroshovoyu odynytseyu zamistʹ rublya stav zlotyy. CHYTAYTE TAKOZH: Dobrovolʹtsi pochaly vstupaty do lav dyviziyi SS "Halychyna" Nenimetsʹke naselennya Halychyny vse odno zalyshalosya dlya nimtsiv hromadyanamy druhoho sortu. Budʹ-yaki ukrayinsʹki initsiatyvy v kulʹturnomu ta osvitnʹomu zhytti potrebuvaly skhvalennya nimtsiv. Vypadky nepokory suvoro karalysya. 4 lypnya 1941-ho na Vuletsʹkykh pahorbakh natsysty rozstrilyaly polʹsʹkykh profesoriv. Yikh tila spalyly tam zhe. Dystrykt Halychyna prypynyv svoye isnuvannya naprykintsi lypnya 1944 roku, koly radyansʹka armiya zvilʹnyla Lʹviv. U Lʹvovi na Vuletsʹkykh pahorbakh, teper tse park Studentiv, 4 lypnya 1941-ho nimtsi rozstrilyaly 23 polʹsʹkykh profesoriv. Iz nymy vbyly 18 yikhnikh rodychiv. Pislya porazky pid Stalinhradom natsysty vyrishyly prykhovaty skoyeni nymy zlochyny. Stvoryly pidrozdil yevreyiv pid nazvoyu Sonderkommando 1005, yakyy vykopuvav brat·sʹki mohyly ta spalyuvav tila vbytykh. 8 zhovtnya 1943-ho vony znayshly trupy na Vuletsʹkykh pahorbakh i spalyly razom z inshymy zahyblymy. Pislya zvilʹnennya Lʹvivshchyny vid hitlerivsʹkoyi okupatsiyi, istoryky vstanovyly imena i posady rozstrilyanykh vchenykh, opysaly yikhnyu naukovu diyalʹnistʹ. Показати більше 1639 / 5000 Результати перекладу Львов стал немецким

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