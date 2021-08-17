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вторник, 17 августа 2021 08:14

Оккупанты убили украинского воина

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Оккупанты убили украинского воина
На вражеские обстрелы украинские военнослужащие открывали ответный огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

16 августа российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате обстрела боевиков погиб украинский воин, сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Неподалеку Широкиного Мариупольского района Донецкой области враг обстрелял украинские позиции со станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Прицепиловки Новоайдарского района Луганщины российские наемники били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А возле Золотого-4 Северодонецкого района - еще и из гранатометов разных систем", - говорится в сообщении.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новомихайловки Марьинского района Донецкой области украинские позиции обстреляли еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня утром боевики дважды нарушили режим прекращения огня. На Луганщине вблизи Прицепиловки противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия. А в направлении Водяного Ясиноватского района Донецкой области вооруженные формирования РФ били из минометов 120-го калибра.

На обстрел противника украинские военные открыли ответный огонь.

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За прошедшую неделю зафиксировано 43 обстрела со стороны оккупантов. Более 70% пришлось на начало недели - 33 с понедельника по среду. Только в субботу обстрелов не было вообще, из-за плохой погоды. Российские оккупанты блокируют работу КПВВ в районе проведения операции объединенных сил.

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