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четверг, 05 сентября 2019 07:34

Оккупанты убили украинского военного

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Оккупанты убили украинского военного
4 сентября 2019 года на войне погиб один украинский боец. Фото: https://glavcom.ua

4 сентября в районе проведения операции объединенных сил погиб один военнослужащий. Обстоятельства смерти выясняет рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Командование оккупационных войск России усиливает свои позиции на Донбассе под видом ротации войск. На передовую поставляют танки, минометы и самоходные артиллерийские установки.

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Дата
05
сентября

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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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