Оккупанты убили украинского военного

4 сентября в районе проведения операции объединенных сил погиб один военнослужащий. Обстоятельства смерти выясняет рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минского соглашениями калибров вооружения. Также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Командование оккупационных войск России усиливает свои позиции на Донбассе под видом ротации войск. На передовую поставляют танки, минометы и самоходные артиллерийские установки.
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