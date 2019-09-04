На Донбассе Россия усиливает войска запрещенным оружием

Россия усиливает свои позиции на Донбассе танками, артиллерийскими установками и минометами. Фото: censor

Командование оккупационных войск России усиливает свои позиции на Донбассе под видом ротации войск.

На передовую поставляют танки, минометы и самоходные артиллерийские установки, сообщает Дмитрий Гуцуляк, спикер Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"На передовую прибывают мотострелковые подразделения, усиленные дополнительным вооружением и техникой, в том числе танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры", - говорит Дмитрий Гуцуляк.

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По информации Главного управления разведки, подразделения российско-оккупационных войск устанавливают минно-взрывные ограждения в районах дислокации.

Используют противопехотные мины МОН-50 и ОЗМ-72, которые запрещены международным правом.

2 сентября российские военные и их наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 11 населенных пунктов.