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воскресенье, 12 сентября 2021 15:43

Оккупанты убили Алексея Куленко. Он был отцом троих детей

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11 сентября на Донбассе оккупанты убили старшего солдата Алексея Куленко. Он служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Автор: https://www.facebook.com
  Алексей Куленко погиб во время вражеского обстрела 11 сентября. У воина попал осколок. Солдат родом из Кировоградской области
Алексей Куленко погиб во время вражеского обстрела 11 сентября. У воина попал осколок. Солдат родом из Кировоградской области

Воин родом из села Покотилово Новоархангельской общины Кировоградской области. Получил смертельное осколочное ранение, сообщает "Суспільне".

"Это произошло во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района. Алексей Куленко родился в 1985 году. Призван на военную службу в апреле 2021-го", - говорит пресс-секретарь Кировоградского областного военкомата Руслана Францишкевич.

У Алексея Куленко остались отец и трое детей.

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Вчера, 11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

За прошедшие сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, сообщает штаб ООС.

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Дата
12
сентября

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