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суббота, 11 сентября 2021 05:06

Украинский бойцов на Донбассе обстреливают снайперы

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Украинский бойцов на Донбассе обстреливают снайперы
Украинские военные готовы к любым сценариям в Донбассе. Фото: Facebook Операция объединенных сил

Украинский бойцов на Донбассе российские оккупанты обстреливают со снайперских винтовок и ствольной артиллерии.

"Непосредственно на линии соприкосновения враг осуществляет обстрелы наших позиций с применением ствольной артиллерии, минометов. Активно применяется снайперский огонь, иногда - противотанковые ракетные комплексы ... Относительно оперативного уровня, то накопления или приготовления к каким либо наступательным действиям в настоящее время не обнаружено", - рассказал командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Войска на линии разграничения имеют распоряжение отвечать врагу в случае необходимости. Украинские военные готовы к любым сценариям, отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.

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