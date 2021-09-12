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воскресенье, 12 сентября 2021 09:33

Оккупанты убили двух воинов ВСУ - на Донбассе серьезное обострение

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Оккупанты убили двух воинов ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
Российские оккупанты обстреляли село Новогнатовка с применением ствольной артиллерии 122-го калибра. Повредили гражданскую инфраструктуру - частное здание и прилегающую территорию. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 11 сентября на Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование. В частности, состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

За прошедшие сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, сообщает штаб ООС.

В направлении Новогнатовка российские наемники стреляли из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. По этой же крупнокалиберного оружия обстреляли гражданскую инфраструктуру Новогнатовка - повредили частное здание и прилегающую территорию. Пострадавших среди местного населения нет.

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Из артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецкого. В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковкаи Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Кроме того, в районе Нью-Йорка с помощью БПЛА сбросили мины калибра 82 мм.

Неподалеку Причепиловки российско-оккупационные войска применили гранатометы различных систем и минометы 120 калибра. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли Водяное, что на Приазовье. Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области было два пролета вражеских БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7 утра, 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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Дата
12
сентября

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