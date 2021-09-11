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суббота, 11 сентября 2021 15:23

В Донецке произошел взрыв на нефтебазе

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В Донецке произошел взрыв на нефтебазе
После взрыва на нефтебазе произошел пожар. Фото: "Обозреватель"

11 сентября в оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе города, написал глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.

Причина взрыва пока не установлена. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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После взрыва на нефтебазе возник пожар. Очевидцы опубликовали видео возгорания.

В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар. Об инциденте сообщил в Telegram-канале военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Инцидент якобы произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции Мушкетово. Его причины выясняются.

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Дата
11
сентября

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