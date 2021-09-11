В Донецке произошел взрыв на нефтебазе

После взрыва на нефтебазе произошел пожар. Фото: "Обозреватель"

11 сентября в оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе города, написал глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.

Причина взрыва пока не установлена. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На оккупированном Донбассе пропало 4 шахтера

После взрыва на нефтебазе возник пожар. Очевидцы опубликовали видео возгорания.

В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар. Об инциденте сообщил в Telegram-канале военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Инцидент якобы произошел на газопроводе вблизи железнодорожной станции Мушкетово. Его причины выясняются.