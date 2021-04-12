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Оккупанты провоцируют или запугивают нас - Гармаш

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Оккупанты провоцируют или запугивают нас - Гармаш
В Донецке начали минировать мосты. Фото: pixabay.com

Боевики в оккупированном Донецке начали минировать мосты, чтобы уберечься от "наступления Украины".

Это провокация оккупантов или попытка запугать местных жителей, рассказывает член украинской делегации в Тристоронньий контактной группе Сергей Гармаш, передает "24 Канал".

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"Я знаю от своих знакомых в Донецке, что там минируют мосты для того, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины". Не знаю, это провокация или самозапугивание, запугивают местных для мобилизации", - сказал он.

Гармаш считает, что значительную роль в этом сыграла реакция США, НАТО и послов G7. Президент России Владимир Путин уже не решится ввести "миротворцев" для якобы "защиты российских граждан". Россия оставляет для себя все меньше возможности вмешаться, если Украина первой не начнет военные действия.

"С каждым днем ​​этой "игры мускулами" становится все понятнее: вряд ли Путин решится на "серьезную игру". Россия уже поняла, что в Украине не удастся повторить грузинский сценарий 2008 года", - отметил Гармаш.

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

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