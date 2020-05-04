Оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия

Российские наемники обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия. Фото: Facebook/Pavlo Khazan

Российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минского договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По сообщению пресс-службы операции Объединенных Сил, украинские защитники для прекращения враждебной активности результативно применяли дежурные огневые средства.

Три обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку от Верхнеторецкого.

По окрестностям Новотроицкого и Авдеевки захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Крымского.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет, потери противника уточняются.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", – говорится в сообщении.

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На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишины" соблюдался.

За минувшие сутки, 3 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного для размещения на линии соприкосновения оружия.

Факты вражеского огня зафиксировано неподалеку населенных пунктов Широкино, Богдановки, Пищевика, Каменки, Авдеевки, Орехово и Крымского.

По данным разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили.

На Донбассе трое военных Вооруженных Сил Украины получили ранения.