На Донбассе трое военных получили ранения

Боевики 6 раз нарушили режим перемирия. Фото: пресс-центр ООС

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал наши позиции неподалеку Широкино, и Пищевика. По окраинам Богдановки захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь по защитниках Орехово вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского", - говорится в сообщении.

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