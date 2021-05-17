Оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов

Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Фото: glavcom.ua

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим тишины.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг совершил обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Неподалеку Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям Миссии ОБСЕ.

Кроме того, сегодня саперы разминировали 1,5 га территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

17 мая началась практическая фаза масштабных учений Dynamic Front-2021 на полигоне близ польского Торуня, в пределах которых артиллерийская бригада сухопутных войск ВСУ совместно с коллегами из США и Дании выполнять боевые стрельбы.