Оккупанты накрыли ВСУ с артиллерии. Есть пострадавший

Оккупанты восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

4 августа вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один военный получил боевое травмирования. Сейчас находится в больнице, состояние здоровья - удовлетворительное.

Боевики стреляли из минометов 120- и 82-мм калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, артиллерийских систем калибра 122-мм, стрелкового оружия, отчитываются в ООС.

Под прицел попали позиции ВСУ неподалеку Павлополя, Гранитного, Мирного Волновахского района, Южного Бахмутского района Донецкой области, а также Новоташкивського Попаснянского района и Золотого-4 Северодонецкого района Луганщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главаря ДНР Безлера будут судить за пытки и убийства

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Сегодня утром оккупанты стреляли неподалеку Авдеевки Покровского района Донецкой области. Использовали ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

3 августа российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Целились в направлении украинских позиций неподалеку Светлодарска, Луганского Бахмутского района, Водяного, Широкино Мариупольского района, Водяного Ясиноватского района Донецкой области, а также Золотого-4 Северодонецкого района Луганской области.