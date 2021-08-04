Оккупанты атаковали ВСУ. Чем все закончилось

Оккупанты 9 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

3 августа российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Целились в направлении украинских позиций неподалеку Светлодарска, Луганского Бахмутского района, Водяного, Широкино Мариупольского района, Водяного Ясиноватского района Донецкой области, а также Золотого-4 Северодонецкого района Луганской области, отчитываются в штабе.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. А в районе населенного пункта Майорск Донецкой области боевики совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновникам запретили ездить в зону ООС

Боевых потерь среди военных ВСУ нет,

По состоянию на утро 4 августа, нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

2 августа вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Целились в направлении населенных пунктов Опытного Ясиноватского района, Южного, Новолуганского, Светлодарска Бахмутского района Донецкой области, а также Причепиловки Новоайдарского района и Орехового Попаснянского района Луганской области.