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среда, 04 августа 2021 07:50

Оккупанты атаковали ВСУ. Чем все закончилось

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Оккупанты атаковали ВСУ. Чем все закончилось
Оккупанты 9 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

3 августа российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Целились в направлении украинских позиций неподалеку Светлодарска, Луганского Бахмутского района, Водяного, Широкино Мариупольского района, Водяного Ясиноватского района Донецкой области, а также Золотого-4 Северодонецкого района Луганской области, отчитываются в штабе.

Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. А в районе населенного пункта Майорск Донецкой области боевики совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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Боевых потерь среди военных ВСУ нет,

По состоянию на утро 4 августа, нарушений режима прекращения огня не фиксировали.

2 августа вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из минометов 82-мм калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Целились в направлении населенных пунктов Опытного Ясиноватского района, Южного, Новолуганского, Светлодарска Бахмутского района Донецкой области, а также Причепиловки Новоайдарского района и Орехового Попаснянского района Луганской области.

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