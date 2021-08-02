Главаря ДНР Безлера будут судить за пытки и убийства

Безлера будут судить за пытки и убийство предпринимателя и милиционера. Фото: ukrinform

Главаря ДНР Игоря Безлера будут судить за пытки и убийство в оккупированной Горловке.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В июне 2014 года в городе Горловка Донецкой области гражданин России, возглавлял незаконное вооруженное формирование. Там организовал и руководил похищением проукраински настроенного местного предпринимателя, его содержанием и пыткам. После этого убил потерпевшего.

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В июля 2014 года Безлер организовал и руководил похищением в Горловке рядового батальона патрульной службы милиции особого назначения "Артемовск". В дальнейшем по приказу Безлера подчиненые ему боевики жестоко пытали и убили милиционера.

За совершение особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донбасса. "Заведение" массово готовило подростков для пополнения террористических группировок так называемой ДНР. Подростки, среди которых, в основном, девушки: проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку; имели "воинские звания"; обязаны были носить военную форму.