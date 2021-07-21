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среда, 21 июля 2021 08:39

Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами: есть раненый

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Оккупанты накрыли ВСУ обстрелами: есть раненый
Оккупанты 14 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

20 июля российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА.

Один украинский воин получил огнестрельное ранение. Сейчас находится в больнице, его состояние - удовлетворительное, сообщают в ООС.

Вчера боевики стреляли из минометов 120-го калибра, автоматических, ручных, станковая противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Под прицел попали позиции ООС неподалеку населенных пунктов Донецкой области, в частности Водяного Мариупольского района, Авдеевки Покровского района, Зайцевого Бахмутского района, Старогнатовки, Гранитного Волновахского района, Песков Ясинувацького района и Марьинки. Досталось селу Причепиловка в Новоайдарском районе Луганской области.

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На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

Сегодня утром оккупанты били в направлении Авдеевки из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Пострадавших нет.

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых парламентов самопровозглашенных республик.

Задержанный - житель Луганска. В 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой конституции ЛНР.

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