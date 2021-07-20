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вторник, 20 июля 2021 15:48

Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
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Задержанный вел активную подрывную деятельность, направленную против Украины
Фото: прес-служба СБУ
Задержанный вел активную подрывную деятельность, направленную против Украины
Задержанный вел активную подрывную деятельность, направленную против Украины
Задержанный вел активную подрывную деятельность, направленную против Украины

Контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего депутата так называемых парламентов самопровозглашенных республик.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный - житель Луганска. В 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой конституции ЛНР.

Во время обыска у задержанного изъяли "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования. Также в СБУ установили, что он был так называемым депутатом "народного совета" и "парламента союза народных республик Л/ДНР".

Руководители псевдогосударственных образований неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В начале июля контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили двух боевиков ДНР. Преступники оказали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.
Двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Командуя подразделением "Батальона Восток", они участвовали в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманово.

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