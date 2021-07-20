В разведке заявили об активизации вражеских снайперов на Донбассе

В зоне ООС увеличилось присутствие вражеских снайперов. Фото: ua.news

На Донбассе на передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперов.

Недавно они прошли спецподготовку в учебных центрах на территории Ростовской области, Россия. Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Также наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий.

"Командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, в отдельных подразделениях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов провели собрание с корректировщик артиллерийского огня, обучение с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий, учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов за наступательной тематикой", - говорится в сообщении.

На территории оккупированных Донецкой и Луганской областей путинские наемники содержат в заключении более 3,5 тыс. украинских граждан. На временно неподконтрольной территории оккупанты разместили более 160 секретных тюрем, в которых незаконно удерживают украинцев.